В Латвии предложили разделить Россию на несколько частей по этническому составу

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил разделить Россию на несколько частей по этническому составу.



«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — написал он в Twitter.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Это вызвало недовольство со стороны русскоязычного населения Латвии, которое составляет 40% от всего населения страны.