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В Латвии предложили разделить Россию на несколько частей по этническому составу

09:13, 30.07.2018
В Латвии предложили разделить Россию на несколько частей по этническому составу
Фото: ru.wikipedia.org

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил разделить Россию на несколько частей по этническому составу.

«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — написал он в Twitter.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Это вызвало недовольство со стороны русскоязычного населения Латвии, которое составляет 40% от всего населения страны.

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