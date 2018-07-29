Премьер Удмуртии распорядился сократить одного замминистра имущества республики

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение об оптимизации сотрудников Минимущества УР. Согласно документу, в министерстве должен быть сокращен один замминистра.

Штатная численность сотрудников Минимущества региона должна быть сокращена с 66 до 60 человек, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правительства республики.

Документ был подписан и опубликован 27 июля. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования, а сокращения начнутся после 1 сентября.

Напомним, что «Реальное время» опубликовало интервью с главным кадровиком властей Удмуртии Ириной Макарычевой. Она рассказала и о сокращениях, и о поиске новой команды.