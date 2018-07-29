Владимир Федотов: «Пропустили нелепый гол»

ФК «Оренбург» провел матч первого тура Российской Премьер-лиги сезона 2018/2019. В Москве «горожане» встречались со «Спартаком». В самом начале поединка хозяевам удалось использовать ошибку соперника — на 4-й минуте счет открыл новичок красно-белых Жигу — 1:0.



Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал эту встречу:

— Пропустили какой-то нелепый гол. В такой ситуации нужно было сыграть проще — выбить мяч кулаком за линию штрафной и спокойно занять позицию в обороне. Если говорить по матчу, то оборонялись, терпели, ждали своего шанса, — сказал наставник «горожан».

Следующий матч «Оренбург» проведет 5 августа в Самаре против еще одного новичка сезона — «Крыльев Советов».





