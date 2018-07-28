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В России упростили процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

19:29, 28.07.2018
В России упростили процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Россияне смогут самостоятельно декларировать состав своей семьи при подаче заявления на субсидии для оплаты услуг ЖКХ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

При этом контролирующие органы будут иметь право осуществлять проверку, отмечается в пояснительной записке к документу.

Информация о несоответствующих действительности данных будет направляться в правоохранительные органы и органы соцзащиты для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что долги перед ЖКХ в I квартале этого года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1,4 трлн рублей.

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