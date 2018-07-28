Минфин Удмуртии оштрафовал главу управления образования Ижевска на 10 тысяч рублей

Министерство финансов Удмуртии решило оштрафовать начальника управления образования Ижевска Светлану Петрову. Она заплатит 10 тысяч рублей за нарушение муниципального контракта.

Управление заключило соглашение о субсидии на ремонт кровли здания средней школы №93, сообщает прокуратура республики. ООО «Юна-Фарм» выполнило работы однако школа не смогла расплатиться с подрядчиком, поскольку управление не предоставило субсидию в срок.

Размер задолженности составил более 1 млн рублей.

В отношении Петровой было возбуждено административное дело. В результате подрядчик получил деньги в полном объеме.