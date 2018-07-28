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Минфин Удмуртии оштрафовал главу управления образования Ижевска на 10 тысяч рублей

11:18, 28.07.2018

Министерство финансов Удмуртии решило оштрафовать начальника управления образования Ижевска Светлану Петрову. Она заплатит 10 тысяч рублей за нарушение муниципального контракта.

Управление заключило соглашение о субсидии на ремонт кровли здания средней школы №93, сообщает прокуратура республики. ООО «Юна-Фарм» выполнило работы однако школа не смогла расплатиться с подрядчиком, поскольку управление не предоставило субсидию в срок.

Размер задолженности составил более 1 млн рублей.

В отношении Петровой было возбуждено административное дело. В результате подрядчик получил деньги в полном объеме.

ОбществоВластьОбразование Удмуртия
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