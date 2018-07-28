Черногория будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

В Черногории будут предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства в размере от €350 тыс. до €550 тыс.

Госпрограмма будет запущена с 1 октября этого года. Участие в ней будет доступно 3 года для 2 тыс. человек из стран, не входящих в ЕС.

Заинтересованные в получении черногорского гражданстве должны будут вложить €250 тыс. в один из проектов развития, одобренный перед этим правительством, в неразвитой части страны, либо €450 тыс. — в проект развития, одобренный правительством, в экономически развитом регионе. Также будут взиматься еще €100 тыс. для пополнения фонда развития отстающих регионов, пишет ТАСС.

Ранее Bloomberg составил рейтинг «торгующих» гражданством стран.