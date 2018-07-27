Итоги дня: миллиардный иск ГЖФ к «Ак Барс Девелопменту», прожиточный минимум в РТ и новые замминистра

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 27 июля.

Госжилфонд при президенте РТ подал иск на 7,2 млрд рублей к «Ак Барс Девелопменту». При этом застройщик подконтролен ГЖФ — фонд владеет пакетом акций АБД. Зачем фонду Талгата Абдуллина потребовалось судиться с собственной компанией — подробнее в материале «Реального времени».

Правительство Татарстана утвердило величину прожиточного минимума во втором полугодии 2018 года на уровне 8,8 тыс. рублей. При этом стоимостная величина минимального потребительского бюджета составит 14,9 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о назначении заместителей министров. Новым замминистра труда и социальной защиты РФ стал Алексей Скляр, а замминистра экономического развития — экс-глава ВЭБа Сергей Горьков.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% и отложил переход к нейтральной политике, испугавшись неопределенности из-за предстоящего повышения НДС — ожидающийся разгон цен потребует чуть более жестких денежно-кредитных условий. По словам экспертов, мотивом для сохранения ставки могли стать риски оттока капитала. Подробнее — в материале «Реального времени».



ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики о грозе, граде и усилении ветра 28 июля.

