Андрей Лунев: «С Семаком тренироваться лучше стало»

Экс вратарь «Уфы», а ныне питерского «Зенита» Андрей Лунев в преддверии матча 1-го тура РПЛ с «Енисеем» рассказал о своем функциональном состоянии и разнице в работе главного тренера Сергея Семака, ушедшего из Уфы, и бывшего наставника команды Роберто Манчини. Встреча состоится в Тюмени 29 июля.

«Самочувствие могу оценить как великолепное. А мои вратарские качества на данный момент лучше оценить тренерам.

Что изменилось в тренировочном процессе по сравнению с Манчини? Больше футбола и игровых моментов, больше упражнений с мячом, больше вратарей задействовано. Лучше стало», — передает слова Лунева «Чемпионат».

