Итоги дня: арест замглавы Тюлячинского района, закрытие визовых центров в России и тверк на фоне «Кул-Шарифа»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 26 июля.

Сегодня следствие задержало экс-руководителя исполкома Тюлячинского района Татарстана Рустяма Нуруллина. Его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд отправил Нуруллина под домашний арест до 11 сентября.



Новые подробности появились в «тукаевском деле». Семь человек, в том числе экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев и сотрудник Елабужского лесничества Эдуард Петров, незаконно взяли в аренду участки леса под индивидуальное жилое строительство, но план не реализовали. От вырубки и застройки лес «спас» обнаруженный сибиреязвенный скотомогильник. Подробно — в материале «Реального времени».

Тем временем в Татарстане набирает обороты скандал вокруг видео 20-летней танцовщицы Анастасии Малышевой, танцующей тверк на фоне «Кул-Шарифа». Общественность разделилась на два лагеря: одни осудили танцовщицу за неуважение к чувствам верующих, другие не увидели в танце ничего оскорбительного. В Духовном управлении мусульман девушку осудили, но отметили, что повлиять на подобные действия не могут. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также стало известно, что введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к закрытию всех компаний и появлению огромных очередей в консульствах. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) пояснили, что ни один визовый центр не сможет соответствовать заявленным в новом законопроекте требованиям.

Заместителем министра науки и высшего образования РФ назначили Марину Боровскую. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

