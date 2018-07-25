Итоги дня: задержания в Челнах, цены на авиабилеты и закон о нацязыках

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 25 июля.



Сегодня в Татарстане разгорелся новый земельный скандал. По делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий прошли обыски по восьми адресам, после которых на допрос в здание челнинского отдела Следкома доставили экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева. Позже следователи приняли решение о его задержании на 48 часов. По окончании этого срока будет решаться вопрос об избрании 60-летнему фигуранту меры пресечения. Подробно о земельном скандале — в материале «Реального времени».

Следком также возобновил расследование уголовного дела бывшего главы Тукаевского и Менделеевского районов Тагира Харматуллина. Материалы дела переданы во второй отдел по особо важным делам Следкома РТ. Зато уголовное дело в отношении экс-главы исполкома Фархада Латыпова и неустановленных лиц по земельным участкам стройфирмы «Домкор» в Набережных Челнах следователи решили прекратить.

Тем временем депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении закон о добровольном изучении национальных языков. Отмечается, что главной идеей документа было включение русского языка в число родных. Глава Чечни Рамзан Кадыров проект закона прокомментировал, пояснив, что в Чечне и раньше никого против воли учить чеченский не заставляли.

В Министерстве труда разработали план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Документ предполагает введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников старше 60 и 55 лет — для мужчин и женщин соответственно.

Авиакомпании предупредили о повышении стоимости билетов из-за роста цен на керосин. В «Аэрофлоте» отметили, что для билетов экономкласса цены вырастут на 200 рублей, а для комфорт- и бизнес-класса — на 400 рублей. О намерении повысить цены на внутренних рейсах заявили также в S7.