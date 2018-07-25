Андрей Назаров: «Нытиков в команде больше не будет»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился с пресс-службой клуба, как его команда готовится к сезону.



«Многие молодые хоккеисты добровольно прошли молодежный тренировочный лагерь, ребята занимались в Нижнекамске, сами следили за своей формой. Поэтому к финским сборам они подошли должным образом. Есть люди, которые занимались по собственной индивидуальной программе, находясь в отпуске. Это говорит о профессионализме спортсмена.



Благодарен всем за силу воли, выдержку, нагрузки. Ребята терпят, из-за ранних тренировок есть недосыпание, но все всё понимают. Конкуренция в лиге после сокращения «Лады» и «Югры» усиливается, нужно впахивать, готовиться и работать. Спуску никто не даст, а быть аутсайдером и ползать по льду — не в правилах «Нефтехимика». Никто не ноет, не жалуется на нагрузки. В этом году нытиков в «Нефтехимике» нет», — сказал Назаров.

В прошлом сезоне по решению Назарова досрочно завершил выступление за «Нефтехимик» защитник Эрик Густафссон.