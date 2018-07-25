Песошин поблагодарил главу ОКР за внимание к Татарстану
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.
Министр поблагодарил главу ОКР за внимание к региону и за участие в торжественной церемонии открытия VIII чемпионата мира по пляжному гандболу среди мужских и женских команд.
Во встрече принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее Поздняков отметил, что в столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура. Также город, по его словам, объединяет и Европу, и Азию, являясь своеобразным космополитическим центром.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым