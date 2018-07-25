Юрий Борзаковский: «Присутствие дисквалифицированного Чегина на сборах? РУСАДА проводит проверку»

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский в эксклюзивном интервью «Реальному времени» ответил на вопрос о взаимодействии национальной команды с дисквалифицированным Чегиным.

«Чегин не продолжает работать. В нашей структуре его нет. Как только он получил дисквалификацию — все, он был уволен. Разбирательство идет вокруг ситуации, когда он был замечен в месте, где тренировались спортсмены национальной сборной.

В настоящий момент РУСАДА проводит проверку, ее результаты нам пока неизвестны. Но на том тренировочном мероприятии, на котором он был замечен, Чегин не был в списках нашего тренерского штаба и состава, который должен был туда выехать», — сказал Борзаковский «Реальному времени».

Напомним, недавно в Казани прошел чемпионат России по легкой атлетике.