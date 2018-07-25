Башкирская велогонщица Айгуль Гареева завоевала золотую награду на первенстве Европы

В Чехии завершилось первенство Европы по велоспорту-шоссе. По сообщению пресс-службы Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, в составе российской сборной выступили две воспитанницы ГАУ СШОР по велоспорту РБ – Айгуль Гареева и Юлия Галимуллина.

По итогам спортивного форума Айгуль Гареева праздновала победу в групповой гонке на 75,6 км. Виттория Гуаццини из Италии стала второй. Ханна Людвиг из Германии завоевала «бронзу». Юлия Галимуллина финишировала шестой.

Кроме того, Айгуль Гареева показала лучший результат среди россиянок в гонке с раздельным стартом среди спортсменов в возрастной категории 17-18 лет.