ХК «Салават Юлаев» подписал нового тренера вратарей

Контракт с ХК «Салават Юлаев» заключил известный шведский тренер вратарей Фредрик Микко, сообщает пресс-служба уфимцев.

После подписания соглашения Микко прибыл в расположение команды и приступил к работе. В качестве игрока Фредрик Микко выступал за клубы «Норрботтена» и «Лулео». С голкиперами начал работать в 2001 году.



Фредрик Микко прокомментировал переход:

— Рад оказаться в уфимском клубе. Вначале немного обсудили мою предстоящую работу, и вот я здесь. С вратарями «Салавата Юлаева» лично знаком не был, но прекрасно знаю статистику игроков и их разноплановость. В первую очередь, будем работать с ними над техникой и стремиться стать еще сильнее. Я уже довольно долго тренирую вратарей и, думаю, за это время набрал опыт.