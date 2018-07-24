Россиянка Анна Старобинец признана лучшим писателем-фантастом Европы

Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель».

Почетную награду «Гранд-мастер Европы» получил француз Жерар Клейн. Приз за лучшую экранизацию достался фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», сообщается на сайте фестиваля «Еврокон».

Анна Старобинец — российская журналистка, писательница, сценарист. Родилась 25 октября 1978 года в Москве, училась в востоковедческом лицее, потом в МГУ на филологическом факультете. Старобинец известна по книгам «Переходный возраст», «Убежище 3/9» и «Резкое похолодание».



Напомним, что произведение Анны Старобинец «Посмотри на него» вошло в шорт-лист кандидатов литературной премии «Национальный бестселлер — 2018».