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Лучший бомбардир чемпионата Израиля может обойтись «Рубину» в 1,8 млн евро

08:45, 24.07.2018

25-летний нападающий «Маккаби» Диа Саба близок к переходу в казанский «Рубин». По сообщению израильских СМИ, сделка оценивается в 1,8 млн евро.

Клубы уже договорились между собой, но сам футболист пока не согласен переезжать в Казань из-за холодной зимы. Сообщается, что казанская сторона предлагает игроку личный трехлетний контракт с зарплатой в 600 тыс. евро в год.

Саба должен прилететь на переговоры с «Рубином» уже сегодня.

В этом сезоне Диа Саба стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, в его активе 24 гола в 34 матчах.

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