Кремль запустил систему для отслеживания за жалобами россиян в соцсетях

Кремль заказал «Медиалогии» разработку системы для отслеживания в интернете жалоб россиян в регионах и реакцию на них со стороны местных властей.



Система «Инцидент» призвана взять под контроль сразу пять самых популярных соцсетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг осуществляется по ключевым словам, передает The Bell.

При этом результаты попадают к региональному администратору — обычно это сотрудник правительства региона, который решает, на какие сообщения отвечать или нет. Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток.

Отмечается, что новая система уже проходит тестирование в регионах.