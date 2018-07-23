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Кремль запустил систему для отслеживания за жалобами россиян в соцсетях

13:39, 23.07.2018
Кремль запустил систему для отслеживания за жалобами россиян в соцсетях
Фото: pixabay.com

Кремль заказал «Медиалогии» разработку системы для отслеживания в интернете жалоб россиян в регионах и реакцию на них со стороны местных властей.

Система «Инцидент» призвана взять под контроль сразу пять самых популярных соцсетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг осуществляется по ключевым словам, передает The Bell.

При этом результаты попадают к региональному администратору — обычно это сотрудник правительства региона, который решает, на какие сообщения отвечать или нет. Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток.

Отмечается, что новая система уже проходит тестирование в регионах.

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