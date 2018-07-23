Центробанк с августа повысит нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в валюте

Банк России принял решение о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте.



При этом тарифы по обязательствам перед физическими лицами составят 7%, а перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам — до 8%.

«Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в рублях останутся без изменений. Кроме того, ЦБ не будет менять коэффициенты усреднения обязательных резервов, которые кредитные организации используют для расчета усредненной величины обязательных резервов.

Ранее сообщалось, что Банк России ограничит валютное кредитование для российских компаний, в том числе экспортеров. Банкам, выдающим кредиты юрлицам в валюте, придется увеличить отчисления в резервы.