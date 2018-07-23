Дело о преднамеренном банкротстве «Уральского Трастового банка» возобновлено

По делу о преднамеренном банкротстве «Уральского Трастового банка» ведется предварительное следствие. Оно возобновлено 7 мая 2018 года.

Кроме того, 3 мая возобновлено производство по делу о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка, следует из отчета АСВ о ходе банкротства кредитной организации.

Согласно сообщению, на выплаты кредиторам за все время конкурсного производства было направлено около 454,1 млн рублей. При этом обанкротившийся банк остался должен 99 млн рублей. Любопытно, что на саму процедуру банкротства у АСВ также ушло порядка 100 млн рублей.

Напомним, что Арбитражный суд Удмуртии признал «Уральский трастовый банк» банкротом 13 июля 2015 года.