Теплоход Башкирского речного пароходства «Муса Гареев» перегнали в Нижний Новгород
Теплоход «Муса Гареев», проданный с аукциона в феврале 2018 года, прибыл в один из затонов Волги в Нижнем Новгороде. Новым собственником судна стало ООО «Волжско-Балтийский флот» (ВБФ) из Нижнего Новгорода.
Компания купила теплоход у обанкротившегося Башкирского речного пароходства всего за 3,9 млн рублей, сообщает агентство «Круизинформ».
Предположительно, «Муса Гареев» будет использоваться в качестве плавучей гостиницы на базе отдыха «Васильсурская слобода» в Нижегородской области.
Теперь уже бывший теплоход Башкирского пароходства был построен в Венгрии в 1961 году. Изначально он назывался «Баргузин» и был передан Волго-Донскому речному пароходству. В 1984 году судно перешло в Бельское речное пароходство и совершало круизные плавания из Уфы в Москву и обратно.
Напомним, что на первых торгах по продаже имущества Башкирского речного пароходства удалось реализовать около трети имущества компании. Выручка от их продажи составила 18,1 млн рублей.БизнесУслуги Башкортостан
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