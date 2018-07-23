Теплоход Башкирского речного пароходства «Муса Гареев» перегнали в Нижний Новгород

Теплоход «Муса Гареев», проданный с аукциона в феврале 2018 года, прибыл в один из затонов Волги в Нижнем Новгороде. Новым собственником судна стало ООО «Волжско-Балтийский флот» (ВБФ) из Нижнего Новгорода.

Компания купила теплоход у обанкротившегося Башкирского речного пароходства всего за 3,9 млн рублей, сообщает агентство «Круизинформ».

Предположительно, «Муса Гареев» будет использоваться в качестве плавучей гостиницы на базе отдыха «Васильсурская слобода» в Нижегородской области.

Теперь уже бывший теплоход Башкирского пароходства был построен в Венгрии в 1961 году. Изначально он назывался «Баргузин» и был передан Волго-Донскому речному пароходству. В 1984 году судно перешло в Бельское речное пароходство и совершало круизные плавания из Уфы в Москву и обратно.

Напомним, что на первых торгах по продаже имущества Башкирского речного пароходства удалось реализовать около трети имущества компании. Выручка от их продажи составила 18,1 млн рублей.