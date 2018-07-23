Главный тренер ФК «Уфа» Томаров: «Фатаи просто нужно поверить в себя»
Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров прокомментировал готовность своего нападающего Кехинде Фатаи перед стартом сезона. Накануне прошла открытая тренировка команды.
— Фатаи старается. Мы пытаемся ему вернуть веру в себя. На мой взгляд, ему нужно просто забить пару мячей, чтобы он почувствовал ту уверенность, когда он только пришел в нашу команду и постоянно забивал, выходя на замену. И сейчас у него есть моменты, но не хватает как раз этого самого гола. Я надеюсь, что его все же прорвет, и все будет нормально, — сказал Томаров.
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