Главный тренер ФК «Уфа» Томаров: «Фатаи просто нужно поверить в себя»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров прокомментировал готовность своего нападающего Кехинде Фатаи перед стартом сезона. Накануне прошла открытая тренировка команды.



— Фатаи старается. Мы пытаемся ему вернуть веру в себя. На мой взгляд, ему нужно просто забить пару мячей, чтобы он почувствовал ту уверенность, когда он только пришел в нашу команду и постоянно забивал, выходя на замену. И сейчас у него есть моменты, но не хватает как раз этого самого гола. Я надеюсь, что его все же прорвет, и все будет нормально, — сказал Томаров.

