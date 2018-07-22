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Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

14:58, 22.07.2018
Сирия и Южная Осетия установили дипотношения
Фото: pixabay.com

Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

В ходе встречи они обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Также подписаны соглашения в интересах обеих стран, сообщает агентство САНА.

Напомним, сегодня стало известно, что сирийская провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев с других территорий страны, а также из других государств. Также в поселение возвращаются те, кто был вынужден бежать оттуда из-за захвата территории боевиками.

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