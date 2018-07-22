Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.



В ходе встречи они обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей. Также подписаны соглашения в интересах обеих стран, сообщает агентство САНА.

Напомним, сегодня стало известно, что сирийская провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев с других территорий страны, а также из других государств. Также в поселение возвращаются те, кто был вынужден бежать оттуда из-за захвата территории боевиками.