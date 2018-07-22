Жителей Башкирии бесплатно проверят на гепатит
В Уфе пройдет бесплатное обследование для всех желающих на гепатит.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с гепатитом – 28 июля. В этот день в лайфстайл-центре «Башкирия» будет проводиться первичный скрининг всех желающих — с 14:00 до 18:00.
По анализам крови из пальца врачи предварительно определят наличие или отсутствия антител к гепатиту, пишет proufu.ru.
Добавим, основными причинами заболевания являются наркомания, беспорядочные половые связи, использование многоразовых плохо обработанных инструментов при переливании крови или маникюре. Часто гепатит С обнаруживается совершенно случайно – при дооперационных исследованиях, обследованиях во время беременности, говорят врачи.
Для того, чтобы обезопасить себя от гепатита, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, а также регулярно проходить обследования.Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гепатитом А в России на 47,7%. ОбществоМедицина Башкортостан
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