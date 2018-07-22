Жителей Башкирии бесплатно проверят на гепатит

В Уфе пройдет бесплатное обследование для всех желающих на гепатит.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с гепатитом – 28 июля. В этот день в лайфстайл-центре «Башкирия» будет проводиться первичный скрининг всех желающих — с 14:00 до 18:00.

По анализам крови из пальца врачи предварительно определят наличие или отсутствия антител к гепатиту, пишет proufu.ru.

Добавим, основными причинами заболевания являются наркомания, беспорядочные половые связи, использование многоразовых плохо обработанных инструментов при переливании крови или маникюре. Часто гепатит С обнаруживается совершенно случайно – при дооперационных исследованиях, обследованиях во время беременности, говорят врачи.

Для того, чтобы обезопасить себя от гепатита, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, а также регулярно проходить обследования.