В пермских библиотеках был открыт доступ к запрещенным сайтам

В Перми прокуратура выявила три библиотеки, где был открыт доступ к запрещенным сайтам.

Все библиотеки находились в Мотовилихинском районе города — №19, №4, а также детская библиотека №11. В читальных залах имелся беспрепятственный доступ к запрещенному на территории России контенту, рассказали в ведомстве.

После проверок было вынесено представление директору МБУ «Объединение муниципальных библиотек» с требованием устранить нарушения. Провайдер уже заблокировал запрещенные ресурсы на компьютерах в библиотеках.

На данный момент решается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что в России начнут штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты.

