Новости общества

23:07 МСК
Новости раздела
Общество

В Антарктике могут начать проверять работу граждан и компаний

22:57, 21.07.2018
В Антарктике могут начать проверять работу граждан и компаний
Фото: ru.m.wikipedia.org / euphro

Министерство природы России предложило создать национальную инспекцию, которая будет проверять деятельность граждан и компаний в Антарктике. Соответствующий законопроект ведомство внесло в правительство.

«Предлагаемые изменения вводят новую форму государственного регулирования деятельности в Антарктике и создают необходимую правовую основу для проведения национальных инспекций по контролю за соблюдением российскими операторами требований и условий Договора об Антарктике», — приводит слова представителя пресс-службы Минприроды «Интерфакс».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты