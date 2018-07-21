В Антарктике могут начать проверять работу граждан и компаний

Министерство природы России предложило создать национальную инспекцию, которая будет проверять деятельность граждан и компаний в Антарктике. Соответствующий законопроект ведомство внесло в правительство.

«Предлагаемые изменения вводят новую форму государственного регулирования деятельности в Антарктике и создают необходимую правовую основу для проведения национальных инспекций по контролю за соблюдением российскими операторами требований и условий Договора об Антарктике», — приводит слова представителя пресс-службы Минприроды «Интерфакс».