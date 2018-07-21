Родственники рассказали об освобождении из-под стражи депутата РБ Шаталина

Суд освободил из-под стражи депутата Стерлитамакского районного совета Александра Шаталина. Мужчину задержали 17 июля.

По версии следствия, в 2016 году депутат, который является владельцем нескольких коммерческих фирм, арендовал у администрации Стерлитамакского района участок площадью 1,5 тыс. кв. м, предназначенный для сельскохозяйственного использования.

Участок он оформил на свою дочь и организовал на нем добычу ПГС. Его незаконная деятельность, по предварительным данным, нанесла государству ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.

Председатель совета Стерлитамакского района Мидхат Мусакаев не смог прокомментировать «Реальному времени» ситуацию, сославшись на то, что почти никакой информацией о деле не обладает: «Мы знаем лишь, что Шаталин был задержан и надеемся, что в понедельник следственные органы сообщат подробности».

Сестра Шаталина — Валентина Гаврилина — заявила «Реальному времени», что вся информация, которая распространяется в СМИ о деятельности депутата по добыче ПГС — ложь и провокация. По словам женщины, все документы на разработку и реализацию ПГС у Шаталина имеются. Дозвониться до самого Шаталина пока не удалось.

Следователи уверяют, что расследование громкого дела будет продолжено.