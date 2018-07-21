Новости общества

09:23 МСК
Новости раздела
Общество

Минобороны РФ выделило 700 миллионов рублей на создание сайта о Первой мировой войне

08:53, 21.07.2018
Минобороны РФ выделило 700 миллионов рублей на создание сайта о Первой мировой войне
Фото: pixabay.com

Министерство обороны России выделило 700 млн рублей на создание сайта о Первой мировой войне под названием «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов».

Он должен будет содержать в себе данные о потерях российских войск, награждениях, биографиях военачальников и множественные исторические документы. Соответствующий тендер министерство опубликовало на сайте госзакупок, передает LIFE.

Работа над ресурсом должна быть завершена к 30 ноября.

Ранее Минобороны РФ опубликовало архивные материалы об офицерской службе Гагарина.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты