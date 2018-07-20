ФСБ предложила внести медведей в перечень стратегически важных ресурсов России
Федеральная служба безопасности России предложила внести в перечь стратегически важных товаров и ресурсов несколько животных.
Речь идет о медведе буром и гималайском, или белогрудом, а также кабарге. Все они попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года, говорится в документе, размещенном на портале проектов правовых актов.
Ранее сообщалось, что специалисты насчитали 6 500 медведей в Кировской области.Общество
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