ФСБ предложила внести медведей в перечень стратегически важных ресурсов России

Федеральная служба безопасности России предложила внести в перечь стратегически важных товаров и ресурсов несколько животных.

Речь идет о медведе буром и гималайском, или белогрудом, а также кабарге. Все они попадают под действие Конвенции ‎о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися ‎под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года, говорится в документе, размещенном на портале проектов правовых актов.

Ранее сообщалось, что специалисты насчитали 6 500 медведей в Кировской области.