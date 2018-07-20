CAS отменил решение УЕФА по отстранению «Милана» из еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА об отстранении итальянского «Милана» из еврокубков на ближайшие два года за нарушение финансового фэйр-плей.

Таким образом, «Милан» сможет сыграть в Лиге Европы 2018/19 годов.

Напомним, 27 июня УЕФА приняла решение отстранить итальянский клуб от участия в еврокубках из-за нарушений принципов безубыточности. В ответ на это «Милан» подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.



Специальная комиссия не нашла значимых причин для отстранения и отменила принятое решение о дисквалификации клуба. Дело вновь направлено на пересмотр в УЕФА.