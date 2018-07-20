Бречалов рассчитывает сохранить в бюджете 36 млн рублей после сокращений в Минкульте УР

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о планах провести сокращения в Министерстве культуры и туризма республики. Руководитель региона рассчитывает, что эта мера ежегодно будет приносить в бюджет 36 млн рублей.

На встрече с активом Глазова Бречалов отметил, что министерство является одним из самых малочисленных в Удмуртии, передает «Коммерсант».

Напомним, что власти республики решили сократить 15% чиновников. При этом Бречалов объявлял о планах уволить 30 заместителей министров УР. Он уже рассказывал, что сокращения принесут в бюджет 1 млрд рублей.