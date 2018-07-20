Тренер «СЮ» Виталий Ячменев: «Будет тяжело и придется терпеть»

ХК «Салават Юлаев» продолжает тренироваться на базе спортивного центра Виерумяки в Финляндии. В рамках подготовки к новому сезону уфимские хоккеисты ежедневно проводят по две полноценные тренировки на льду и на земле, сообщает пресс-служба клуба.

Тренер Виталий Ячменев, один из помощников Николая Цулыгина, прокомментировал будни подготовки:

— Условия хорошие, как и везде в Финляндии. Ранее уже ездил сюда с другими командами. Здесь хороший лед, отличный тренажерный зал, футбольное поле и прекрасная погода — все условия для подготовки есть.

Видно, что все летом занимались и находятся в хорошей физической форме, так что много над ней работать не нужно. Но предсезонка — на то и предсезонка, будет тяжело и придется где-то терпеть. Но все игроки — профессионалы, и каждый трудится с полной отдачей.