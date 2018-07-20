В Башкирии члены избирательной комиссии подрались из-за предложения запретить башкирам участие в выборах — СМИ

В июне в Куюргазинском районе Башкирии произошла потасовка между членами территориальной избирательной комиссии (ТИК). Один из них заявил, что башкир необходимо лишить избирательного права.

«В ходе словесной перепалки он позволил себе высказывание, которое я не стану повторять, но его смысл сводится к тому, что, по его мнению, башкиры настолько глупые, что не могут участвовать в выборах, якобы они ничего не понимают в этом», — приводит слова одного из участников конфликта портал proufu.ru.

В результате ссоры один из членов ТИКа толкнул другого и тот упал. Последний вызвал полицию и оба были доставлены в участок. Однако привлечь к ответственности участников потасовки не получилось, поскольку они являются спецсубъектами.

На сегодня решается вопрос об исключении обоих из комиссии. Издание отмечает, что пострадваший член ТИКа около месяца находился на больничном из-за якобы сломанных ребер.