Госдеп США добивался прекращения военно-технического сотрудничества других стран с Россией
Госдепартамент США направлял письма в американские посольства за рубежом с требованием отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Это не секрет, что Госдепартамент США направил некоторое время назад телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в области ВТС», — цитирует «Интерфакс» Антонова.
«Это очень серьезно. Понятно, нам наносится удар», — добавил он.ОбществоВласть
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