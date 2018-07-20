Госдеп США добивался прекращения военно-технического сотрудничества других стран с Россией

Госдепартамент США направлял письма в американские посольства за рубежом с требованием отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.



«Это не секрет, что Госдепартамент США направил некоторое время назад телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в области ВТС», — цитирует «Интерфакс» Антонова.

«Это очень серьезно. Понятно, нам наносится удар», — добавил он.