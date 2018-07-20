Бречалов распорядился выделить землю для строительства детсада в Завьялово
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о выделении земли частной компании для строительства детсада в селе Завьялово.
Участок площадью 4 982 кв. м будет предоставлен в аренду ООО «Аудит-Сервис», следует из документа, опубликованного на портале правительства республики.
Земля выделяется для «реализации инвестиционного проекта «Строительство здания дошкольной образовательной организации…».
Согласно распоряжению, участок будет предоставлен без торгов. Компании необходимо обратиться в администрацию района.ОбществоОбразование Удмуртия
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