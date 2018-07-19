Итоги дня: одобрение пенсионной реформы, смерть призера ОИ-2014 и увольнение сотрудников за утрату доверия

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 19 июля.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ поддержала только «Единая Россия». Другие партии, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», не согласились с законопроектом. В результате, «за» высказались 328 человек, «против» — 104. Единственным членом «Единой России», который проголосовал против документа, оказалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Центральный районный суд Кемерово продлил до 25 сентября арест бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в рамках дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. Следствие уличило чиновнкиа в попытках уничтожить улики по делу.

Сегодня стало известно, что Минтруд может ввести в Трудовой кодекс новое основание для увольнения для коммерческих компаний — в связи с утратой доверия. В настоящее время такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности. Нововведение, как ожидается, может помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также поспособствует сохранности интеллектуальной собственности.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с самозанятыми и заявил, что налог для этой категории населения не должен быть высоким и его следует начинать с 3%. По его словам, «главное тут не деньги получить». В свою очередь руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по РТ Марат Сафиуллин на встрече сообщил, что российские законодатели предлагают ввести налоговую льготу — не облагать налогом самозанятых при доходе до 30 тыс. рублей в год.

В четверг от потери крови в результате ножевого ранения скончался бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен. Спортсмена ранили неизвестные, которые пытались украсть зеркала с его машины. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство». В связи со смертью Тена министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования.