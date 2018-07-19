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Экс-уфимец Зинченко может уйти из «Манчестер Сити» этим летом

13:09, 19.07.2018

Бывший полузащитник «Уфы» и игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом может сменить клуб. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

По словам источника, уход из нынешнего клуба связан с отсутствием должной игровой практики футболиста. Руководство «Манчестер Сити» не против желания игрока и уже вступил в переговоры с английским «Вулверхэмптоном».

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Сити» 16 матчей, в том числе 8 из них в Премьер-лиге Англии.

Напомним, что в «Манчестер Сити» украинский полузащитник перешел из клуба «Уфа» в 2016 году.

СпортФутбол Башкортостан
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