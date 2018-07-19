«Крылья Советов» завершают подготовку к сезону

«Крыльям Советов», в Австрии завершающим подготовку к сезону в Премьер-лиге, 19 июля предстоит провести две контрольные игры с командами, представляющими вторую немецкую Бундеслигу — «Хайденхайм» и «Эрцгебирге», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Начало матчей — в 17.00 и 19.00 соответственно. Матчи пройдут один за другим. После второй игры «Крылья» отправятся в Мюнхен, откуда вылетят в Россию.

Тем временем новички команды определились с игровыми номерами. Михаил Опарин выбрал номер 25, Владимир Полуяхтов будет выступать под номером 2, а Никита Чичерин — под номером 44. Два игрока самарцев свои номера поменяли. Евгений Башкиров теперь будет играть под номером 4, а Михаил Тихонов — под номером 17.