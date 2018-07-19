Губернатор Пермского края вошел в президиум Госсовета России

Губернатор Пермского края Максим Решетников вошел в президиум Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте главы государства.

Согласно документу, в состав органа также попали губернаторы Тульской, Калининградской, Челябинской, Сахалинской областей, главы Адыгеи и Бурятии, врио главы Дагестана.

Напомним, президиум Государственного совета анализирует реализацию плана работы Государственного совета и его решений. Заседания президиума Государственного совета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.

Добавим, Максим Решетников был избран губернатором Пермского края в сентябре 2017 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

