Филипп Метлюк: «Мы должны вернуть команду в КХЛ»

Защитник «Лады» Филипп Метлюк принял участие в эфире «Пит-стоп шоу» на радио «Спорт FM-Тольятти», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Хоккеист, в свое время поигравший и за уфимский «Салават Юлаев», поделился своими впечатлениями о возвращении в стан «автозаводцев»:

— Практически все поменялось, много новых людей среди персонала клуба, не говоря уже об игроках. Со всеми познакомились, усердно работаем, чтобы решить поставленную на сезон задачу.

Хочется пожить и поиграть в родном городе, а не наездами, как это было в последние лет десять. Согласился сразу, как только поступило предложение. Да и карьеру хотелось бы завершить там, где начинал.

Мы должны приложить все силы, сделать все, что от нас зависит в спортивном плане, чтобы вернуть команду в КХЛ, — сказал Метлюк.

