В Уфе на проспекте Салавата Юлаева установили новые скульптуры

В Уфе коммунальщики установили новые скульптуры на проспекте Салавата Юлаева. Вдоль одной из главных транспортных артерий города появились фигуры медведя, волка, льва и рыси.

Фигуры животных выполнены из пластика и устойчивы к перепадам температуры воздуха, сообщается на сайте администрации.

Скульптура медведя достигает в высоту 3 метров

«Основная цель проводимой работы — создание комфортной городской среды для уфимцев и гостей столицы», — пояснили в администрации Октябрьского района.