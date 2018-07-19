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В Уфе на проспекте Салавата Юлаева установили новые скульптуры

10:07, 19.07.2018
В Уфе на проспекте Салавата Юлаева установили новые скульптуры
Фото: ufacity.info

В Уфе коммунальщики установили новые скульптуры на проспекте Салавата Юлаева. Вдоль одной из главных транспортных артерий города появились фигуры медведя, волка, льва и рыси.

Фигуры животных выполнены из пластика и устойчивы к перепадам температуры воздуха, сообщается на сайте администрации.

Скульптура медведя достигает в высоту 3 метров

«Основная цель проводимой работы — создание комфортной городской среды для уфимцев и гостей столицы», — пояснили в администрации Октябрьского района.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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