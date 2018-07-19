Из-за форума «iВолга» в ряде мест Самарской области запретят продавать алкоголь

В дни проведения молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в некоторых местах Самарской области запретят продавать алкоголь.

Так, ограничения по продаже коснутся жилых территорий вблизи проведения форума, в том числе в поселках Прибрежный и Винтай, а также в селах Пискалинский ввоз и Задельное, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Розничная торговля алкоголем будет запрещена с 26 июля по 4 августа.

Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» пройдет на традиционной площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в черте городского округа Самара. Ожидается прибытие более 2 тысяч участников.