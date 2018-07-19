Власти запретят называть «российским сыром» сделанный не по ГОСТу продукт

Минпромторг в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение предложение запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этого стандарта.



Инициатива должна снизить долю «легального фальсификата», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству. Разработкой проекта вместе с министерством занимался Росстандарт.

«Ожидается, что после внесения соответствующих изменений в законодательство доля «легально» фальсифицированной продукции заметно снизится», — отметили в Росстандарте.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день российским законодательством не регулируется проблема «легальной» фальсификации.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить требования к сырью для коньяка и пива.