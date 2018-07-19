Протяженность федеральных трасс в России вырастет на треть к 2031 году

Росавтодор планирует расширить протяженности федеральных трасс на треть в 2031 году.

Предполагается, что произойдет это в три этапа: до 2021 года под управление ведомства перейдет 9 тыс. км региональных дорог. Затем до 2026 года в федеральное подчинение будет передано еще 5,4 тыс. км трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тыс. км, сообщают «Известия».

Новые и измененные в статусе дороги будут приведены в необходимый эксплуатационный вид. Они также полностью перейдут на содержание за счет российского бюджета.

Ранее стало известно, что правительство переведет 17,5 тысячи км региональных дорог в федеральную собственность для ремонта.