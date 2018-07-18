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Экс-уфимец Дмитрий Стоцкий принес победу «Краснодару» над «Оренбургом»

09:02, 18.07.2018

ФК «Оренбург» провел заключительный контрольный матч на втором австрийском предсезонном сборе, информирует пресс-служба оренбургской команды.

Соперником был один из лидеров Российской футбольной Премьер-лиги ФК «Краснодар». Единственный мяч забил новичок краснодарцев Дмитрий Стоцкий, ранее выступавший за ФК «Уфа», — 1:0. Гол получился очень красивым — головой в верхний угол.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру:

— Мы владели мячом, контролировали. По моментам была равная ситуация. Во втором тайме добавили скорости, соперник выбрал более оборонительную модель. Мы атаковали через фланги и в одном из таких эпизодов забили красивый мяч. Дмитрия Стоцкого будем использовать на конкретной позиции.


СпортФутбол Башкортостан
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