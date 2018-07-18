Марат Мустафин: «Мы не понимали, в какую схему будут играть соперники»

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин прокомментировал старт саранской команды в Первенстве ФНЛ матчем с «Нижним Новгородом» (2:2):



— Первый тайм получился немного сумбурный в нашем исполнении. Все-таки в таком составе мы тренируемся всего лишь месяц. К тому же у гостей сменился тренер, и мы не понимали, в какую схему будут играть соперники. В первом тайме «Нижний» контролировал мяч, владел территорией. А мы пропустили гол после детской ошибки. Хорошо, что сравняли счет, а в перерыве устранили игровые недостатки. Правда, нам вновь пришлось отыгрываться. Но ребята не опустили руки и вновь сравняли счет. Ну а ничья – справедливый результат по сегодняшней игре, — отметил наставник.