Власти Перми установят в городском сквере туалет за 1,6 млн рублей

Городские власти установят в сквере «Сад камней», который расположен у железнодорожного вокзала Перми, туалет за 1,6 млн рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет установить туалетный модуль с двумя отделениями санузла, а также с дополнительным местом для инвалидов и техзоной. Планируется, что туалет осностят обогревом в холодное время. Вентиляция помещений будет осуществляется с использованием электровентиляторов.

Деньги на установку туалета выделят из городского бюджета.

Напомним, ранее власти Пермского края не стали покупать стол для переговоров в зал губернатора за 3,3 млн рублей.