Роспотребнадзор не советует оренбуржцам купаться в городских фонтанах
Специалисты Роспотребнадзора не советуют жителям Оренбурга купаться в городских фонтанах.
По их словам, купание в таких местах крайне опасно для здоровья. Так, в жаркую погоду в чаше фонтана размножаются микроорганизмы. Загрязненная вода, попадая на слизистые оболочки, в рот, может стать причиной различных заболеваний. Больше всего инфекциям подвержены дети.
Купаться летом стоит только в специально отведенных для этого местах, подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в Комсомольском озере в Казани.Общество
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