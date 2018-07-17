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Роспотребнадзор не советует оренбуржцам купаться в городских фонтанах

12:50, 17.07.2018
Роспотребнадзор не советует оренбуржцам купаться в городских фонтанах
Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора не советуют жителям Оренбурга купаться в городских фонтанах.

По их словам, купание в таких местах крайне опасно для здоровья. Так, в жаркую погоду в чаше фонтана размножаются микроорганизмы. Загрязненная вода, попадая на слизистые оболочки, в рот, может стать причиной различных заболеваний. Больше всего инфекциям подвержены дети.

Купаться летом стоит только в специально отведенных для этого местах, подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в Комсомольском озере в Казани.

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