Дмитрий Сватковский: «В «Торпедо» подбирается очень крепкий и боевой состав»

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с чемпионом мира в составе сборной Швеции Филипом Хольмом.



Переход Хольма в «Торпедо» прокомментировал и.о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский:

— Мы очень рады, что удалось договориться о подписании контракта с Филипом Хольмом. Этот игрок в самом расцвете сил, чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции, имеет опыт игры в сильнейших лигах Европы и Северной Америки. Уверен, что все его лучшие качества раскроются в полном объеме и в КХЛ. На мой взгляд, в «Торпедо» подбирается очень крепкий и боевой состав. Первая проверка на прочность будет уже на Кубке губернатора, который стартует 5 августа.