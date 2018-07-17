Нижегородское «Торпедо» подписало чемпиона мира

Чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции Филип Хольм пополнил ряды нижегородского «Торпедо», сообщает пресс-служба «автозаводцев».

По итогам сезона 2016—2017 годов Хольм стал самым полезным игроком чемпионата Швеции с показателем полезности «+24», а также заработал 21 (7+14) очко по системе «гол+пас». Этот успех позволил ему получить вызов в сборную Швеции на чемпионат мира, где Хольм вместе с партнерами по команде завоевал «золото», отметившись при этом заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.

Филип обратил на себя взоры скаутов НХЛ, проведя прошлый сезон в Северной Америке. Шведский защитник записал в свой актив один матч за «Ванкувер» в НХЛ, а также был одним из ведущих игроков команд АХЛ: «Ютика Кометс» и «Чикаго Вулвз» (66 игр, 13+27).